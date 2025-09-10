Kampf um Superknast JVA in Tornau oder Weißenfels - fällt die Entscheidung in wenigen Tagen?

Das Hin und Her hat möglicherweise bald ein Ende. Halles OB sieht keine Alternative zu einem Gefängnis-Neubau in Halle- Tornau, auch Fachleute sind für Halle. Doch Weißenfels ist ebenfalls noch im Rennen. Geht es jetzt wegen der Millionenkosten ganz schnell?