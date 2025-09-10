Kampf um Superknast JVA in Tornau oder Weißenfels - fällt die Entscheidung in wenigen Tagen?
Das Hin und Her hat möglicherweise bald ein Ende. Halles OB sieht keine Alternative zu einem Gefängnis-Neubau in Halle- Tornau, auch Fachleute sind für Halle. Doch Weißenfels ist ebenfalls noch im Rennen. Geht es jetzt wegen der Millionenkosten ganz schnell?
Aktualisiert: 11.09.2025, 10:49
Halle (Saale)/MZ - Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) treibt selbst Regierungsmitglieder zur Weißglut. Dass sein Haus noch immer keine Entscheidung getroffen hat, ob die neue Justizvollzugsanstalt nun in Halles Ortsteil Tornau oder in Weißenfels gebaut wird, sorgt für Unverständnis. Zuletzt ließ Richter bei einem Termin in Volkstedt die Katze aus dem Sack.