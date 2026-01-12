Seit einigen Tagen treiben Einbrecher ihr Unwesen in Weißandt-Gölzau. Das jedenfalls teilt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mit.

Weissandt-Gölzau/MZ. - Seit einigen Tagen treiben Einbrecher ihr Unwesen in Weißandt-Gölzau. Das jedenfalls teilt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mit. Am Nesselbach haben in der Zeit vom 7. bis 9. Januar unbekannte Täter versucht, gewaltsam in eine Garage einzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. Nach Angaben der Nachbarn des Geschädigten hatten sich in den letzten 14 Tagen verdächtig viele ausländische Transporter im Bereich dort aufgehalten, welche Zettel zur Schrott- und Pkw-Abholung verteilt hätten.

Am Sonnabend haben unbekannte Täter in der Straße der Chemiearbeiter in den frühen Morgenstunden versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dies misslang, der oder die Täter zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Von unterschiedlichen Stellen des Ortes wurden der Polizei zudem Kellereinbrüche gemeldet. Hier hatten die Täter diverse elektrische Werkzeuge und weitere Gegenstände entwendet. Die Polizei ermittelt in allen Fällen und bittet um Mithilfe.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 03496 / 42 60 oder per E-Mail: [email protected] zu melden.