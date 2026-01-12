weather schneeregen
  4. Jahresabschluss 2024: Wohnungsgesellschaft Allstedt: Wann DDR-Mietverträge zum Problem werden

Jahresabschluss der kommunalen Wohnungsgesellschaft Allstedt weist für 2024 einen kleinen Überschuss aus. Womit das Unternehmen trotzdem zu kämpfen hat.

Von Grit Pommer 12.01.2026, 18:45
Der Neubau in der Sophienstraße in Allstedt - hier noch im Plan - ist inzwischen fertig und komplett vermietet.
Der Neubau in der Sophienstraße in Allstedt - hier noch im Plan - ist inzwischen fertig und komplett vermietet. Foto: Wohnungsgesellschaft Allstedt

Allstedt/MZ. - Gestiegene Umsatzerlöse und ein kleiner Jahresüberschuss von 28.700 Euro, Liquidität und Eigenkapitalquote mehr als gut und die Mieterfluktuation gering: Die kommunale Wohnungsgesellschaft (WG) Allstedt steht eigentlich sehr ordentlich da.