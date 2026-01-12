EIL
Jahresabschluss 2024 Wohnungsgesellschaft Allstedt: Wann DDR-Mietverträge zum Problem werden
Jahresabschluss der kommunalen Wohnungsgesellschaft Allstedt weist für 2024 einen kleinen Überschuss aus. Womit das Unternehmen trotzdem zu kämpfen hat.
12.01.2026, 18:45
Allstedt/MZ. - Gestiegene Umsatzerlöse und ein kleiner Jahresüberschuss von 28.700 Euro, Liquidität und Eigenkapitalquote mehr als gut und die Mieterfluktuation gering: Die kommunale Wohnungsgesellschaft (WG) Allstedt steht eigentlich sehr ordentlich da.