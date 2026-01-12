Jahresabschluss der kommunalen Wohnungsgesellschaft Allstedt weist für 2024 einen kleinen Überschuss aus. Womit das Unternehmen trotzdem zu kämpfen hat.

Der Neubau in der Sophienstraße in Allstedt - hier noch im Plan - ist inzwischen fertig und komplett vermietet.

Allstedt/MZ. - Gestiegene Umsatzerlöse und ein kleiner Jahresüberschuss von 28.700 Euro, Liquidität und Eigenkapitalquote mehr als gut und die Mieterfluktuation gering: Die kommunale Wohnungsgesellschaft (WG) Allstedt steht eigentlich sehr ordentlich da.