Retzau/MZ. - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Sonntag, 11. Januar, schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 35-jähriger Fahrer eines Opel-Lkw gegen 16.15 Uhr auf der L 135 aus Richtung Retzau in Fahrtrichtung Kleckewitz gefahren. Hier kam es zur Kollision mit einem 22-jährigen Fahrradfahrer, der ebenfalls auf der L 135 in Richtung Kleckewitz unterwegs war. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei schwer. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 2.200 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Lkw-Fahrer ein Atemalkoholtest mit einem vorläufigen Ergebnis von 1,09 Promille durchgeführt. Der Mann musste sich daher einer Blutprobenentnahme unterziehen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die weitere Fahrt wurde dem Mann vorerst untersagt.