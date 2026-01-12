Falscher Großalarm in der Nacht: Stadt Halle geht von Cyber-Angriff aus

Nach dem falschen Großalarm mit einer besorgniserregenden Durchsage am späten Samstagabend geht die Stadt von einem Cyber-Angriff aus. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Warum ein Angriff von außen ziemlich sicher ist.

Der Alarm am Samstagabend in Halle war ein Cyber-Angriff. Davon geht zumindest die Stadt aus, die Anzeige erstattet hat.

Halle (Saale)/MZ. - Nach dem Fehlalarm am Samstagabend in Halle geht die Stadt von einem Cyber-Angriff aus. Wie die Verantwortlichen gerade bei einer Pressekonferenz erläutern, sei das zumindest nicht auszuschließen, weshalb Anzeige bei der Polizei erstattet worden sei.

Am Samstagabend hatte ein flächendeckender Sirenenalarm gegen 22.05 Uhr zahlreiche Menschen in Halle verunsichert. Teilweise war über die Sirenen auch eine Durchsage zu hören, in der von einem Lockdown die Rede war. Die Sirenen waren laut früheren Angaben der Stadt etwa 15 Minuten aktiv.

Sirenen schlagen Alarm - Stadt Halle vermutet Hacker-Angriffe

Genau die ist nun auch der Grund, warum ein Cyber-Angriff vermutet wird: Laut den Angaben in der derzeitigen Pressekonferenz sind insgesamt neun Durchsagen für Notfälle im Alarmsystem hinterlegt. Diejenige, die am Samstagabend zu hören war, gehört aber nicht dazu.

Lesen Sie auch: Katastrophenschutz in Halle Das steckt hinter dem rätselhaften Sirenenalarm am Samstagabend in Halle

Laut Angaben der Stadt laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Bisher gebe es keine Hinweise, wer hinter dem mutmaßlichen Hacker-Angriff stecken könnte. Die Pressekonferenz der Stadt dauert aktuell noch an.