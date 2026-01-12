Außenangreifer Tom Borchert zeigt sich bei den cerebricks Volley Goats als Stütze, trotz seiner „nur“ 1,88 Meter. Wie er sich auf dem Parkett behauptet.

Halle/MZ - 1,90 Meter? 1,88 Meter? Oder doch 1,86 Meter? Tom Borchert muss lachen. „Im Ausweis stehen 1,86 Meter. Als ich mich das letzte Mal gemessen habe, waren es 1,88 Meter. Da habe ich mich aber groß gemacht.“ Fest steht: Die 1,90 Meter, die die Volleyball-Bundesliga dem Außenangreifer der cerebricks Volley Goats zuschreibt, erreicht er nicht.