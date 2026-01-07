Ein Investor will auf der Saale-Halbinsel nahe der Saline 135 Wohnungen bauen. Verstößt das gegen den Hochwasserschutz? Die IG Saaleaue geht mit den Plänen hart ins Gericht.

Der alte Speicher am Sophienhafen soll umgebaut und belebt werden - direkt neben dem neuen Wohngebiet.

Halle (Saale)/MZ. - Setzt sich die Stadt Halle mit dem Bebauungsplan für ein neues Wohngebiet am Sophienhafen auf der Saale-Halbinsel nahe der Saline über das Hochwassergesetz hinweg? Demnach sind neue Baugebiete in Überschwemmungsgebieten nur in eng begrenzten Sonderfällen zulässig. Die Bürgerinitiative „IG Saaleaue“ hat jetzt ihren Vorwurf erneuert und sieht eine Gefahr für Anwohner und die Seniorenresidenz.