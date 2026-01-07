tragödie in Crans-Montana Brandopfer in Halle ist „großflächig verletzt“ und wird beatmet
Nach der schweren Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montanawird seit Freitag ein junger Patient im Krankenhaus Bergmannstrost in Halle behandelt. Arzt Frank Siemers erklärt, wie das Leben von Schwerverbrannten gerettet werden kann.
Aktualisiert: 07.01.2026, 15:35
Halle/MZ. - Nach der schweren Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana wird seit Freitag ein Patient im halleschen BG Klinikum Bergmannstrost behandelt. „Es handelt sich um schwerste und sehr tiefe Verbrennungen“, sagt Sprecherin Susann Winter. Der Körper sei großflächig verletzt.