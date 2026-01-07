weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Schwerverletzter aus Crans-Montana: Behandlung im Bergmannstrost Halle läuft

Nach der schweren Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montanawird seit Freitag ein junger Patient im Krankenhaus Bergmannstrost in Halle behandelt. Arzt Frank Siemers erklärt, wie das Leben von Schwerverbrannten gerettet werden kann.

Von Lisa Garn Aktualisiert: 07.01.2026, 15:35
Der Ort der Brandkatastrophe in Crans-Montana in der Schweiz: In der silvesternacht waren bei einem Brand mehrere Menschen getötet und noch mehr schwer verletzt worden. Einer der Schwerverletzten wird in Halle behandelt.
Der Ort der Brandkatastrophe in Crans-Montana in der Schweiz: In der silvesternacht waren bei einem Brand mehrere Menschen getötet und noch mehr schwer verletzt worden. Einer der Schwerverletzten wird in Halle behandelt. (Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa)

Halle/MZ. - Nach der schweren Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana wird seit Freitag ein Patient im halleschen BG Klinikum Bergmannstrost behandelt. „Es handelt sich um schwerste und sehr tiefe Verbrennungen“, sagt Sprecherin Susann Winter. Der Körper sei großflächig verletzt.