Angesichts des für die kommenden Tage erneut angekündigten Wintereinbruchs in der Region hat die Autobahnpolizei die Fahrer rund um Halle zu besonderer Vorsicht aufgefordert. Und die solle schon vor dem Losfahren beginnen.

Freie Sicht ist wichtig: Die Autobahnpolizei mahnt Autofahrer, ihre Fahrzeuge vor der Fahrt vollständig von Schnee und Eis zu befreien.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Weil für die kommenden Tage im südlichen Sachsen-Anhalt mit winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen ist, hat jetzt auch der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Halle (Saale) eine Warnung mit besonderen Verhaltenshinweisen herausgegeben.

Prognosen sagen anhaltenden Schneefall, Windböen sowie deutlich sinkende Temperaturen mit teils zweistelligen Minusgraden voraus. Insbesondere auf Autobahnen sei daher mit Glätte, Schneeverwehungen und eingeschränkter Sicht zu rechnen, so die Autobahnpolizei.

Polizei rät: Unnötige Fahrten sollten verschoben werden

Die Behörde appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer ihr Fahrverhalten den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen. Unnötige Fahrten sollten – wenn möglich – verschoben werden, um das Unfallrisiko zu minimieren.

Als Tipps gibt die Autobahnpolizei: die Geschwindigkeit stets den Witterungs- und Sichtverhältnissen anzupassen. Außerdem sollten Autofahrer insbesondere auf Autobahnen den Sicherheitsabstand vergrößern.

Eis und Schnee vollständig entfernen

Vor Fahrtantritt sollten Fahrer für freie Sicht sorgen: „Entfernen Sie Eis und Schnee vollständig von Scheiben, Spiegeln, Scheinwerfern und dem Fahrzeugdach, um Gefährdungen durch herabfallenden Schnee zu vermeiden“, heißt es in einer Mitteilung.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen sind Winterreifen Pflicht. Darauf macht die Polizei aufmerksam. (Foto: Milan - stock.adobe.com)

Zudem solle jederzeit mit plötzlich auftretender Glätte, auch auf scheinbar freien Fahrbahnabschnitten, Brücken und in schattigen Bereichen gerechnet werden. Abrupte Lenk-, Brems- und Beschleunigungsmanö-ver sollten vermieden werden, stattdessen solle vorausschauend gefahren werden.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen sind Winterreifen Pflicht

Schließlich rät die Autobahnpolizei, das Abblendlicht einzuschalten, bei stockendem Verkehr frühzeitig eine Rettungsgasse zu bilden und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Wetter- und Verkehrslage zu informieren.

Noch einmal verweist die Polizei in ihrer Mitteilung auf die in Deutschland geltende situative Winterreifenpflicht: Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifenglätte dürften Fahrzeuge gemäß der Straßenverkehrsordnung nur mit Winterreifen geführt werden.