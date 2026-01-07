Das Zukunftszentrum in Halle soll sich nicht auf nur den Wandel in Ostdeutschland 1989/90 konzentrieren. Auch die europäische Perspektive ist gefragt. Doch bisher steckt noch keine EU im Projekt. Kann sich das noch ändern?

Warum die EU nichts mit dem Zukunftszentrum in Halle zu tun hat

Das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation stellt einen europäischen Anspruch, aber hat bislang nichts mit der Europäischen Union zu tun.

Halle (Saale)/ MZ. - Eine gläserne Fassade, eingewölbte Wände und ein Café auf der Dachterrasse: So soll das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation 2030 einmal aussehen. Am Riebeckplatz haben bereits Vorbereitungen dafür begonnen, sogar Angestellte gibt es bereits. Was genau in dem Gebäude passieren soll, ist jedoch noch unklar. Und obwohl das Zukunftszentrum explizit nicht nur einen gesamtdeutschen, sondern einen europäischen Blick ermöglichen soll, ist die Europäische Union bei der Planung und Finanzierung bislang außen vor.