Welches die nächsten Schritte zur Justivollzugsanstalt in Langendorf sind und welche Bedenken eine Bürgerinitiative äußert.

Die Stadt Weißenfels treibt die Pläne für die JVA weiter voran - doch es formiert sich Widerstand

Langendorf/MZ. - Nach dem Zuschlag für den Bau eines neuen Gefängnisses mit 440 Haftplätzen im Ortsteil Langendorf ist die Stadt Weißenfels dabei, Baurecht für das rund 24 Hektar große Areal am Sandberg zu schaffen. Noch befindet sich auf dem Gelände eine 110-Kilovolt-Stromleitung der Deutschen Bahn, die verlegt werden soll. Hierzu hat die Stadt schon erste Absprachen mit Planern getroffen.