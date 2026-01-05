weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Ehrenamtliches Engagement: Ein Treffpunkt für alle Generationen: Wie der Jugendclub in Lochau saniert wurde

Ehrenamtliches Engagement Ein Treffpunkt für alle Generationen: Wie der Jugendclub in Lochau saniert wurde

Dank Unterstützung und Förderung vieler lokaler Unternehmen erstrahlt der Jugendclub in Lochau in neuem Glanz. Die beteiligten Akteure konnten nun einen ersten Blick darauf werfen. Welche Arbeiten in den Räumlichkeiten vollzogen wurden.

Von Sebastian Meyer 05.01.2026, 15:00
Michael Arlet (2. von r.) präsentierte den Spendern und Helfern die abgeschlossenen Arbeiten am Jugendclub Lochau.
Michael Arlet (2. von r.) präsentierte den Spendern und Helfern die abgeschlossenen Arbeiten am Jugendclub Lochau. (Foto: Sebastian Meyer)

Lochau/MZ. - „Das Projekt ist jetzt in den Grundzügen fertig“, berichtete Michael Arlet vom Förderverein Lochau kurz vor den Weihnachtsfeiertagen. Gemeint war der Jugendclub Lochau, der in den vergangenen Monaten umfassend saniert und modernisiert wurde. Das Ziel sei es gewesen, eine Oase der Begegnung im Wohnquartier mit Ankerfunktion zu schaffen.