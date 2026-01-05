Dank Unterstützung und Förderung vieler lokaler Unternehmen erstrahlt der Jugendclub in Lochau in neuem Glanz. Die beteiligten Akteure konnten nun einen ersten Blick darauf werfen. Welche Arbeiten in den Räumlichkeiten vollzogen wurden.

Ein Treffpunkt für alle Generationen: Wie der Jugendclub in Lochau saniert wurde

Michael Arlet (2. von r.) präsentierte den Spendern und Helfern die abgeschlossenen Arbeiten am Jugendclub Lochau.

Lochau/MZ. - „Das Projekt ist jetzt in den Grundzügen fertig“, berichtete Michael Arlet vom Förderverein Lochau kurz vor den Weihnachtsfeiertagen. Gemeint war der Jugendclub Lochau, der in den vergangenen Monaten umfassend saniert und modernisiert wurde. Das Ziel sei es gewesen, eine Oase der Begegnung im Wohnquartier mit Ankerfunktion zu schaffen.