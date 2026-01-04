weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. 100-Jährige feiert im DRK-Pflegezentrum Zeitz: Ursula Obst ist fit, schlagfertig, weiß, was sie will - und ist 100 Jahre alt: Was die Neu-Zeitzerin erzählt

Im DRK-Pflegezentrum wurde gefeiert: Ursula Obst beging ihren besonderen runden Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Was sie erzählt.

Von Angelika Andräs Aktualisiert: 04.01.2026, 18:22
Ursula Obst hat ihren 100. Geburtstag im DRK-Pflegezentrum gefeiert. Die Glückwünsche der Stadt Zeitz überbrachte ihr Bürgermeisterin Kathrin Weber. Mit ihr unterhielt sie sich lebhaft und sichtbar gern.
Ursula Obst hat ihren 100. Geburtstag im DRK-Pflegezentrum gefeiert. Die Glückwünsche der Stadt Zeitz überbrachte ihr Bürgermeisterin Kathrin Weber. Mit ihr unterhielt sie sich lebhaft und sichtbar gern. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Fröhliches Stimmengewirr schwirrt durch den Raum. Hier sitzen und stehen vier Generationen beieinander. Mittendrin der sehr gute Grund, der sie aus Tröglitz, Coswig, Wuppertal und England nach Zeitz geführt hat: Ursula Obst wird 100.