Im DRK-Pflegezentrum wurde gefeiert: Ursula Obst beging ihren besonderen runden Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Was sie erzählt.

Ursula Obst ist fit, schlagfertig, weiß, was sie will - und ist 100 Jahre alt: Was die Neu-Zeitzerin erzählt

Ursula Obst hat ihren 100. Geburtstag im DRK-Pflegezentrum gefeiert. Die Glückwünsche der Stadt Zeitz überbrachte ihr Bürgermeisterin Kathrin Weber. Mit ihr unterhielt sie sich lebhaft und sichtbar gern.

Zeitz/MZ. - Fröhliches Stimmengewirr schwirrt durch den Raum. Hier sitzen und stehen vier Generationen beieinander. Mittendrin der sehr gute Grund, der sie aus Tröglitz, Coswig, Wuppertal und England nach Zeitz geführt hat: Ursula Obst wird 100.