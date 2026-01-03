Schlagerduo bereitet sich auf ein Jubiläumsjahr vor. Seit 20 Jahren gibt es die Fläminger Musikscheune in Bräsen und die Konzertreihe „Spielberg lockt die Stars aufs Land.“

Mit Rückenwind ins neue Jahr - Spielberg bereitet Jubiläum vor

Spielberg, hier während eines 2025er Auftritts in Bräsen, bereitet sich auf eine Jubiläumssaison vor.

Thiessen/MZ. - Das Schlagerduo Spielberg startet mit Rückenwind ins neue Jahr. Für das Künstlerehepaar aus dem Coswiger Ortsteil Thießen ist das vergangene Jahr äußerst erfolgreich gewesen. Die Single „Warum erst morgen?“ hält sich sechs Wochen lang auf Platz eins der Deutschen-Schlager-Charts. „Das ist zwar keine große Hitparade“, sagt Dirk Spielberg bescheiden, „aber trotzdem ein toller Erfolg.“ Neben etlichen anderen Auftritten bleiben auch die 2025er Konzerte in der Fläminger Musikscheune in guter Erinnerung. Dort steht mit 2026 ein großes Jubiläumsjahr an.