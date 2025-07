Zum 65. Parkfest in Göbitz hat Ortschronistin Renate Kalb alte Fotos und Postkarte herausgesucht. Sie werden in einer kleinen Ausstellung gezeigt. Torna gehört seit 1950 zu Göbitz. Die Karte stammt von 1903, zeigt den alten Gasthof, den Teich (oben rechts) und die alte Schmiede.

Jetzt geht es los. Am Wochenende steigt das 65. Park - und Kinderfest in Göbitz und da gibt es viele Gründe zum Feiern. Denn Göbitz wurde 1300 das erste Mal erwähnt, also vor 725 Jahren, Das erste Parkfest fand 1959 statt. Nur in der Corona-Zeit 2020 und 2021 wurde zweimal nicht gefeiert.

Das historische Foto zeigt ein Kinderfest in Maßnitz. Repro: Y. Meinhardt

Das Fest richtet der Dorfclub aus. Dieser wurde am 1. Juli 1959 gegründet. Seitdem lief das Fest unter Leitung der Gemeinde Göbitz in Zusammenarbeit mit dem Dorfclub. Seit 2003 führt der Dorfclub das Park- und Kinderfest in eigener Regie durch. Vorsitzender des Vereins ist heute Sören Kuhn.

Die jüngste Postkarte von Torna ist aus dem Jahr 2003. Heute zählt Torna 68 Einwohner, Maßnitz 96 und Göbitz 185. Repro: Y. Meinhardt

In diesem Jahr gibt es einen weiteren Grund zum Feiern: Am 1. Juli 1950, also vor 75 Jahren, wurden die Gemeinden Göbitz, Maßnitz und Torna zur Großgemeinde Göbitz zusammengeschlossen. Der Sitz samt Bürgermeisteramt befand sich damals in Göbitz.

Die Postkarte aus Göbitz zeigt die Gaststätte (oben rechts), daneben die Mühle, den ehemaligen Konsum und die ehemalige Schule. Repro: Y. Meinhardt

Ortschronistin Renate Kalb hat nicht nur historische Fotos parat, sondern auch eine Gemeindeordnung von 1950. Diese umfasst gerade mal zwölf Seiten, regelt Dinge wie etwa Straße kehren. Bemerkenswert: „Alle arbeitsfähigen Bürger sind zu uneigennützigem Handeln verpflichtet.“ Soll heißen sie arbeiten an der Verschönerung des Ortes mit.

Foto von der ehemaligen Gaststätte in Maßnitz. Repro: Y. Meinhardt

Der erste Bürgermeister war Walter Schulze aus Minkwitz. Inzwischen gehört Göbitz zur Einheitsgemeinde Elsteraue und Annett Zeugner ist die neue Ortsbürgermeisterin. „Seit Monaten planen wir gemeinsam mit dem Dorfclub das Jubiläum. Es gab zahlreiche Arbeitseinsätze und zum Fest selbst viele freiwillige Helfer“, sagt sie. Das Programm bleibt der Tradition treu. So geht es am Freitag mit dem Seniorennachmittag los. Zum Jubiläum folgt ein Empfang für geladene Gäste.

Gruß aus Maßnitz, Postkarte von 1907. Repro: Y. Meinhardt

Abends legt Mario Pe zur Disco auf. Am Samstag (ab 9 Uhr) spielen Volleyballer um den Parkfest-Pokal, ab 15 Uhr treffen sich Jung und Alt zum Kaffeeklatsch mit Programm, ab 19 Uhr geht es auf der Tanzdiele mit Thomas Vogel rund. An allen drei Tagen laden Schausteller zum Vergnügen ein. Am Sonntag steigt ab 9.30 Uhr das Kinderfest mit Hüpfburg und Kinderschminken. Um 10 Uhr ist die Feuerwehr dabei. 11 Uhr spielt ein Puppentheater auf. Ein Magnet ist das Oldtimer-Treffen auf der Festwiese und um 13 Uhr die Oldtimer-Ausfahrt. 15 Uhr gastieren die lustigen Schwestern bei Kaffee und Kuchen.