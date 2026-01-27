Neue Eisschollen auf der Elbe - Fähre in Aken muss vorerst wieder an Land bleiben

Der Blick über das Eis auf der Elbe in Aken zeigt: Die Fähre liegt am Ufer bei Steutz.

Aken/MZ/WSL. - Die Elbfähre in Aken wird wegen des anhaltenden Eisgangs auf der Elbe vorerst nicht verkehren. „Seit dem 22. Januar ist kein reibungsloser Fährbetrieb möglich“ teilte Ronald Kulb, der Geschäftsführer der Stadtwerke Aken, die die Fähre betreiben, am Montag mit. Am 2. Februar, das ist nächste Woche Montag, werde „die Situation neu bewertet“, so Kulb weiter.

Der Betrieb der Elbfähre auf der Bundesstraße 187a zwischen Aken und Steutz war bereits in der Zeit vom 7. bis zum 18. Januar aufgrund von Eisgang eingestellt worden (die MZ berichtete). Auch die nächstgelegene Fähre stromab in Breitenhagen (Salzlandkreis) hat ihren Betrieb nach Angaben auf der Webseite der Stadt Barby eingestellt.

Die ebenfalls von der Stadt Barby betriebene Saalefähre in Groß Rosenburg sei dagegen in Betrieb, allerdings nur Montag bis Freitag von 5 bis 18 Uhr. Samstags, sonntags und an Feiertagen sei die Fähre in Groß Rosenburg nicht in Betrieb.