  4. Jugendarbeit in Bad Dürrenberg: Neuer Vorstoß: Jugendclub und Personal sollen für die Solestadt gesucht werden

Erneut soll versucht werden, die Jugendarbeit in Bad Dürrenberg aufleben zu lassen. Doch schon in den vergangenen Jahren sind Vorstöße dieser Art gescheitert. Wie es nun klappen soll

Von Melain van Alst 27.01.2026, 13:00
Die Jugendarbeit in Bad Dürrenberg soll neu aufleben.
Die Jugendarbeit in Bad Dürrenberg soll neu aufleben. (Foto: Frank Oppitz/Imago/Funke Foto Services)

Bad Dürrenberg/mz. - Was die Jugendarbeit angeht, ist Bad Dürrenberg seit Jahren ein weißer Fleck. Kein Jugendclub und kein Sozialarbeiter nehmen sich der Zielgruppe in der Solestadt an. Mit einem Beschluss wird erneut versucht, das Thema stärker in den Fokus zu rücken.