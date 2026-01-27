Erneut soll versucht werden, die Jugendarbeit in Bad Dürrenberg aufleben zu lassen. Doch schon in den vergangenen Jahren sind Vorstöße dieser Art gescheitert. Wie es nun klappen soll

Neuer Vorstoß: Jugendclub und Personal sollen für die Solestadt gesucht werden

Die Jugendarbeit in Bad Dürrenberg soll neu aufleben.

Bad Dürrenberg/mz. - Was die Jugendarbeit angeht, ist Bad Dürrenberg seit Jahren ein weißer Fleck. Kein Jugendclub und kein Sozialarbeiter nehmen sich der Zielgruppe in der Solestadt an. Mit einem Beschluss wird erneut versucht, das Thema stärker in den Fokus zu rücken.