Der Physiotherapeut Radoan Al Assaf hat sich in Aschersleben selbstständig gemacht. Seit Anfang Januar behandelt der 29-Jährige Patienten.

Radoan Al Assaf in seiner Praxis an der Ascherslebener Herrenbreite, Ecke Johannispromenade.

Aschersleben/MZ - Seit Anfang Januar ist er sein eigener Chef: Radoan Al Assaf eröffnet an der Herrenbreite in Aschersleben seine eigene Physiotherapiepraxis – ein Schritt, auf den der 29-Jährige besonders stolz ist. „Es war ein lang vorbereiteter und gut überlegter Schritt“, erzählt er. Al Assaf ist ausgebildeter Physiotherapeut und verfügt zudem über Weiterbildungen in Manueller Therapie, Krankengymnastik sowie Sporttherapie.