Wie kann moderne Technologie die Gesundheit von Senioren optimal schützen und auch noch Einsamkeit verhindern? In einem neuen Labor in der Wallstraße in Köthen wird das getestet.

Modellwohnung in der Innenstadt: Wie kann moderne Technik Senioren bestmöglich unterstützen - und was wollen Ältere wirklich?

Köthen/MZ. - Ein kleines Zupfen am Vorhang und er schiebt sich automatisch auf – praktisch, vor allem wenn man im Rollstuhl sitzt. Der Staubsaugerroboter hält den Fußboden in der Wohnung sauber. Und eine Art Computersystem schlägt dem Senior, der in eben jener Wohnung lebt, Veranstaltungen in der Nähe vor, die er besuchen könnte. Haben Sensoren an den Türen festgestellt, dass er in den letzten Tagen nicht draußen war, so ermuntert ihn eine Computerstimme freundlich zu einem Spaziergang und liefert gleich aktuelle Wetterdaten mit. Oder das System schickt eine Nachricht auf das Handy der Tochter des Seniors und fragt sie, ob sie den Vater nicht mal wieder anrufen wolle – er würde sich bestimmt freuen.