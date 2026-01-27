Drei Abende lang feiert der Salzfurther Faschingsclub seinen 60.Geburtstag – mit guten Freunden im Saal sowie jungen Wilden und alten Bekannten auf der Bühne.

Salzfurther Faschingsclub feiert seinen 60.Geburtstag - Warum vor allem Zörbig sein Fett wegbekommt

Die Fünkchen machen auch im Kittelschürzen-Outfit ihrer Großmütter eine gute Figur auf der Bühne der Mehrzweckhalle von Salzfurtkapelle.

Salzfurtkapelle/MZ. - Wer wissen will, wie ein Ort tickt, geht am besten entweder in die Kneipe oder zum Karneval. Salzfurtkapelle macht da keine Ausnahme. Seit die Gaststuben auch hier immer weniger werden, gilt aber der Besuch beim Fasching als die sicherere Variante. Zumal, wenn der örtliche Narren-Verein Jubiläum feiert.