Spektakel im großen Saal Salzfurther Faschingsclub feiert seinen 60.Geburtstag - Warum vor allem Zörbig sein Fett wegbekommt
Drei Abende lang feiert der Salzfurther Faschingsclub seinen 60.Geburtstag – mit guten Freunden im Saal sowie jungen Wilden und alten Bekannten auf der Bühne.
Aktualisiert: 27.01.2026, 16:51
Salzfurtkapelle/MZ. - Wer wissen will, wie ein Ort tickt, geht am besten entweder in die Kneipe oder zum Karneval. Salzfurtkapelle macht da keine Ausnahme. Seit die Gaststuben auch hier immer weniger werden, gilt aber der Besuch beim Fasching als die sicherere Variante. Zumal, wenn der örtliche Narren-Verein Jubiläum feiert.