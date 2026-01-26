Riesen-Kran für flüssigen Stahl Rekord-Traglast von 580 Tonnen - Kranbau Köthen liefert bald einen besonderen Kran aus
Kranbau Köthen liefert einen 580-Tonnen-Kran an Thyssenkrupp nach Duisburg. Warum das Gerät ein Meilenstein in der Produktionstechnik der Sachsen-Anhalter ist.
Aktualisiert: 27.01.2026, 15:22
Köthen/MZ. - Der Kranbau Köthen hat vor zwölf Tagen einen „Meilenstein im Kranbau“ verkündet: „Dieser Pfannentransportkran für die Thyssenkrupp Steel Europe AG hat kürzlich erfolgreich die Werksabnahme mit dem Kunden vor Ort bestanden. Alle Funktionstests wurden einwandfrei durchgeführt – der Kran ist damit bereit für die baldige Auslieferung“, teilt das Unternehmen mit.