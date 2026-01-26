Kranbau Köthen liefert einen 580-Tonnen-Kran an Thyssenkrupp nach Duisburg. Warum das Gerät ein Meilenstein in der Produktionstechnik der Sachsen-Anhalter ist.

Rekord-Traglast von 580 Tonnen - Kranbau Köthen liefert bald einen besonderen Kran aus

Kranbau Köthen wird in Kürze einen Pfannentransportkran an Thyssenkrupp nach Duisburg liefern. Der auftrag war für das Werk in Köthen etwas ganz Besonderes.

Köthen/MZ. - Der Kranbau Köthen hat vor zwölf Tagen einen „Meilenstein im Kranbau“ verkündet: „Dieser Pfannentransportkran für die Thyssenkrupp Steel Europe AG hat kürzlich erfolgreich die Werksabnahme mit dem Kunden vor Ort bestanden. Alle Funktionstests wurden einwandfrei durchgeführt – der Kran ist damit bereit für die baldige Auslieferung“, teilt das Unternehmen mit.