Harzgerode, Halle, Leipzig, Welt: Die aus Harzgerode stammende Tina Weisheit hat es nach ihrer dreijährigen Weltreise mit dem Fahrrad nach Chile verschlagen. Dort startet sie jetzt auch noch mal neu durch.

Seit gut fünf Jahren ist die Harzgeröderin Tina Weisheit in Chile zu Hause. Gerade erst sind sie, ihr Partner und ihre Tochter nach Matanzas an die Pazifikküste gezogen.

Harzgerode/Matanzas/MZ. - Noch ist es ein bisschen Leben auf der Baustelle. Erst einen Tag vor Silvester ist Tina Weisheit mit Mann und Kind ins neu gebaute Haus gezogen. Es steht im Surferparadies Matanzas, einem kleinen Ort an der Pazifikküste Chiles, rund 120 Kilometer von Santiago, der Hauptstadt, entfernt – und rund 12.500 Kilometer Luftlinie von Harzgerode, Weisheits Heimat.