In den Straßen im Zentrum von Aschersleben ist häufig die Weihnachtsdekoration noch zu finden. Was die verantwortliche Ascanetz GmbH dazu sagt.

Immer noch Weihnachtsstimmung im Stadtzentrum von Aschersleben

Die Weihnachtsbeleuchtung in Aschersleben ist auch Ende Januar zum großen Teil nicht abgebaut, so wie hier in der Hohen Straße.

Aschersleben/MZ - Ein „Frohes Fest“ wird Passanten immer noch an etlichen Stellen im Ascherslebener Stadtzentrum gewünscht. So zum Beispiel in der Hohen Straße oder am Ascherslebener Markt. Moment mal – haben wir uns im Kalender vertan? Weihnachten ist doch seit mehr als einem Monat vorbei!