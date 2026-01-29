Generationswechsel beim Carneval Verein: Die 26 Jahre junge Annemarie Uhlisch aus Schnellin führt den TCV in die Tollen Tage. Wer die Rolle des Prinzenpaars übernimmt.

Trebitz hat jetzt eine Präsidentin: Was die Narren planen

Trebitz/MZ. - Beim traditionsreichen Trebitzer Carneval Verein (TCV) hat es einen Generationswechsel gegeben. Präsident Jörg Hering, genannt Fisch, der viele Jahre die Narren erfolgreich auf Kurs hielt, reicht das Zepter weiter an eine junge Frau, die im nahen Schnellin zuhause ist.