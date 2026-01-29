Nach Intersport will nun der nächste Sportartikelhändler nach Halle: Auch die Kette Decathlon will sich mit einem Geschäft hier ansiedeln. Was bereits über Standort, Eröffnung und Besonderheiten im Sortiment bekannt ist.

Erstmals in Halle: Decathlon kommt - und der Termin steht schon fest

So könnte der neue Decathlon in Halle aussehen. Bisher hat der Sportartikel-Discounter in der Region ein Geschäft im Einkaufszentrum Nova an der A9.

Halle (Saale)/MZ. - Lange fehlte Halle im Stadtgebiet einer der größten Sportartikelhändler Europas. Wer bei Decathlon einkaufen wollte, musste bislang bis zu Nova in Günthersdorf oder gleich nach Leipzig fahren. Das soll sich ändern: Der Konzern plant einen eigenen Standort im Großraum Halle – und hat dafür einen konkreten Ort ins Auge gefasst.