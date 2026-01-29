Zahlreiche Grundschüler haben sich beim Tag der offenen Tür im Bernburger Gymnasium Carolinum umgeschaut. Was dort zwischen Dachboden und Keller entdeckt werden konnte.

Probestunde im Schutzkittel - das ist zum Tag der offenen Tür im Carolinum Bernburg geboten worden

Im Chemieraum konnten die künftigen Fünftklässler experimentieren.

Bernburg/MZ. - Stimmt es, dass unter Bernburgs Schlosskirche die Fürsten begraben liegen? Eine knifflige Frage, die etliche Grundschüler am Mittwochnachmittag zum Tag der offenen Tür im Gymnasium Carolinum beim Bernburg-Quiz beantworten sollten – und einge auch erfolgreich konnten.