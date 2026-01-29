Bildung Probestunde im Schutzkittel - das ist zum Tag der offenen Tür im Carolinum Bernburg geboten worden
Zahlreiche Grundschüler haben sich beim Tag der offenen Tür im Bernburger Gymnasium Carolinum umgeschaut. Was dort zwischen Dachboden und Keller entdeckt werden konnte.
Bernburg/MZ. - Stimmt es, dass unter Bernburgs Schlosskirche die Fürsten begraben liegen? Eine knifflige Frage, die etliche Grundschüler am Mittwochnachmittag zum Tag der offenen Tür im Gymnasium Carolinum beim Bernburg-Quiz beantworten sollten – und einge auch erfolgreich konnten.