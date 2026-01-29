Spendenaktion stärkt Jugendarbeit in Jessen Kalender gegen Spende: Aktion der Blumenapotheke unterstützt Jugendliche
Seit mehr als zehn Jahren sammelt die Blumenapotheke mit ihrer Kalenderaktion Spenden für regionale Projekte – diesmal profitieren Kinder und Jugendliche des Jessener Freizeittreffs.
Jessen/MZ. - „Es ist auch für uns eine große Überraschung“, sagt Jennifer Röder. Die Leiterin des Jessener Freizeittreffs Wiesengrund und ihr Kollege Florian Wendt wissen nur, dass der Treff in diesem Jahr der Begünstigte der Kalenderaktion der hiesigen Blumenapotheke ist. Wie viel Geld die Kundinnen und Kunden für die Jugendeinrichtung gespendet haben, ist ihnen jedoch noch völlig unklar. Doch allein die Tatsache, dass sie für die Aktion ausgewählt wurden, freut die Erzieher sehr.