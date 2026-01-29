Seit mehr als zehn Jahren sammelt die Blumenapotheke mit ihrer Kalenderaktion Spenden für regionale Projekte – diesmal profitieren Kinder und Jugendliche des Jessener Freizeittreffs.

Als Dankeschön für die Spendenaktion der Jessener Blumenapotheke überreicht Tima Sychuk (l.) im Namen des Freizeittreffs Wiesengrund einen selbstgebastelten Blumenstrauß an Marion Nelle.

Jessen/MZ. - „Es ist auch für uns eine große Überraschung“, sagt Jennifer Röder. Die Leiterin des Jessener Freizeittreffs Wiesengrund und ihr Kollege Florian Wendt wissen nur, dass der Treff in diesem Jahr der Begünstigte der Kalenderaktion der hiesigen Blumenapotheke ist. Wie viel Geld die Kundinnen und Kunden für die Jugendeinrichtung gespendet haben, ist ihnen jedoch noch völlig unklar. Doch allein die Tatsache, dass sie für die Aktion ausgewählt wurden, freut die Erzieher sehr.