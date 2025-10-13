Mit den farbenfrohen Bildern sollen die Innenwände im Jessener Freizeittreff „Wiesengrund“ gestaltet werden.

Betreuer Florian Wendt ist voll mit in das Graffiti-Projekt integriert gewesen.

Jessen/MZ. - „Wir haben das zweitägige Graffiti-Projekt unter das Motto freie Fahrt für Kreativität gestellt“, betont Betreuer Florian Wendt, der sich freut, dass die Aktion vor den Herbstferien so guten Anklang bei den insgesamt zehn Teilnehmern gefunden hat. Ein Ziel der Aktion sei es gewesen, die Innenwände des Jessener Freizeittreffs „Wiesengrund“ farbenfroher zu gestalten, andererseits können die Kinder und Jugendlichen legal mit der Sprühdose arbeiten und müssen nicht bei Nacht und Nebel irgendwelche illegalen Aktivitäten starten.