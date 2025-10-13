Wie die WVW-Chefin und eine Mieterin die Lage in der Straße Herrmannsgarten in Weißenfels einschätzen.

Ist das „Böse T“ in Weißenfels auf dem Weg der Besserung?

Thomas Kramer und Kathleen Schechowiak von der WVW zeigen eine der sanierten Wohnungen in Herrmannsgarten.

Weissenfels/MZ. - „Vor der Sanierung hatten wir hier kompletten Leerstand“, sagt Kathleen Schechowiak Geschäftsführerin der Wohnungsbau und -verwaltung Weißenfels (WVW), als sie durch eine der sanierten Wohnungen in Herrmannsgarten führt. Doch dass die WVW vor rund drei Jahren circa zwei Millionen Euro aufgewendet habe, um drei Gebäude in Herrmannsgarten sowie zwei Gebäude in der benachbarten Waltherstraße, die zusammen als „Böses T“ bekannt sind, wieder herzurichten, habe sich gelohnt.