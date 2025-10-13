Der neue Spielplatz in Leetza wird mit einem kleinen Dorffest eingeweiht. Nach Zallmsdorf sind ebenfalls Fördermittel geflossen. Was Bürgermeister Dietmar Schröter zu erzählen hat.

Leader-Programm bringt Bewegung ins Dorf: Neue neue Spielplätze für Leetza und Zallmsdorf

Gleich ist der neue Spielplatz in Leetza offiziell eröffnet. Die Kinder halten schon ihre Scheren bereit.

Leetza/MZ. - Wenn auf einem Dorf die Einweihung eines Spielplatzes gefeiert wird, läuft das nicht nach folgendem Schema ab: kurze Begrüßungsreden, Vorstellung des Projekts, Händeschütteln, Band durchschneiden. Veranstaltungen solcher Art entwickeln sich ruckzuck zum kleinen Volksfest mit Tanz, Lagerfeuer und Gesprächen rund um den Grillstand – in Leetza ist das nicht anders. Ortsbürgermeister Dietmar Schröter betont, dass in die Neugestaltung der beiden Spielplätze in Leetza und Zallmsdorf knapp 150.000 Euro geflossen sind, 80 Prozent der Gesamtkosten seien Fördergelder aus dem Leader-Programm.