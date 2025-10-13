Bei der Pflegeversicherung soll gespart werden – Politik, Pflegekräfte und Medizinischer Dienst diskutieren über mögliche Folgen und Alternativen. Auch in Dessau-Roßlau.

Bangen um Pflegegrad 1 - Warum Dessau-Roßlauer Pflegedienste und der Medizinische Dienst alamiert sind

Katja Will vom Pflegedienst Eira stellt die Medikamente für einen Patienten bereit.

Dessau-Rosslau/MZ. - In Berlin wird darüber diskutiert den Pflegegrad 1 abzuschaffen. Davon wären allein in Sachsen-Anhalt 28.347 Personen betroffen. Diese Idee begründete Friedrich Merz in der ARD-Sendung Caren Miosga damit, dass bei der Pflegeversicherung gespart werden müsse, um erhöhte Beiträge zum Jahreswechsel zu verhindern. Konkrete Maßnahmen nannte die Bundesregierung bislang nicht.