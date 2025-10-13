In Halle-Trotha ist es am späten Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 28-Jähriger stach auf eine Wohnungstür ein und verletzte drei Polizisten.

Mit Messer auf Tür eingestochen! Mann randaliert in Trotha und verletzt drei Polizisten

Ein 28-Jähriger zückte am Sonntagabend in Halle-Trotha ein Messer und stach auf eine Wohnungstür ein.

Halle (Saale). – Am Sonntagabend ist in Halle-Trotha in der Uranusstraße ein 28-Jähriger ausgerastet. Der Mann beschädigte die Wohnungstür eines Nachbarn mit einem Messer und verletzte drei Beamte, so die Polizei.

Gegen 23 Uhr habe der 28-Jährige auf die Wohnungstür seines Nachbarn eingestochen. Der Mann habe gegenüber den Einsatzkräften massiven Widerstand geleistet. Nach Angaben der Polizei schlug, trat und biss er um sich.

Drei Beamte seien bei dem Einsatz leicht verletzt worden. Auch der Angreifer habe leichte Verletzungen erlitten.