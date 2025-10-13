CDU-Politikerin Gitta Connemann stellt den Reformationstag als Feiertag infrage. In Wittenberg sorgt das für Empörung.

Heike Gorldt vom Geschäft Deja Vu freut sich, wenn der Reformationstag die Innenstadt belebt.

Wittenberg/MZ. - Lutherstadt Wittenberg – die Wiege der Reformation. Nirgendwo sonst ist der Geist Martin Luthers so spürbar wie hier. Besonders gilt das am Reformationstag: Am 31. Oktober zieht es Besucherinnen und Besucher aus aller Welt in die Stadt, um Geschichte hautnah zu erleben – an jener berühmten Kirchentür, an der der Augustinermönch Martin Luther im Jahr 1517 seine 95 Thesen anschlug und damit ein Zeichen gegen kirchliche Missstände setzte.