Der Kinderfasching des HKC beginnt. Das Kinderprinzenpaar, Charlotte I. und Louis I., werden empfangen.

Mönchenhöfe/MZ. - Der Holzdorfer Karnevals Club (HKC) begeht bekanntlich seine 44. Saison. Möglicherweise war auch deshalb am Sonnabendnachmittag die Zahl der Hoheiten beim Kinderfasching hoch. Neben kleinen Prinzen und vielen anderen Kostümierten hatten sich viele Königinnen eingefunden, Eisköniginnen, denen der bekannte Animationsfilm viel Freude bereitet.