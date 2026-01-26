HKC feiert 44. Saison Holzdorfer Karnevals Club: Kinderfasching mit Prinzenpaar und Überraschungsgast Olaf
Holzdorfer Karnevals Club veranstaltet im Saal der Agrargenossenschaft Mönchenhöfe den beliebten Kinderfasching.
26.01.2026, 12:00
Mönchenhöfe/MZ. - Der Holzdorfer Karnevals Club (HKC) begeht bekanntlich seine 44. Saison. Möglicherweise war auch deshalb am Sonnabendnachmittag die Zahl der Hoheiten beim Kinderfasching hoch. Neben kleinen Prinzen und vielen anderen Kostümierten hatten sich viele Königinnen eingefunden, Eisköniginnen, denen der bekannte Animationsfilm viel Freude bereitet.