  4. Handball C-Jugend-Bezirksoberliga: Spitzenreiter! C-Jugend-Mädchen des HC Aschersleben halten Kurs auf den Meistertitel

Die C-Mädels des HC Aschersleben haben mit einem souveränen Sieg gegen die TSG Calbe/Saale die Tabellenführung verteidigt. Was die Trainer sagen.

26.01.2026, 12:15
Die C-Mädels vom HC Aschersleben sind Tabellenführer der Bezirksoberliga.
Die C-Mädels vom HC Aschersleben sind Tabellenführer der Bezirksoberliga. (Foto: HC Aschersleben)

Aschersleben/MZ - Der HC Aschersleben hat in der weiblichen C-Jugend-Bezirksoberliga (Bezirk West) seine Ambitionen auf die Meisterschaft eindrucksvoll untermauert. Mit einem verdienten 33:26-Auswärtserfolg bei der TSG Calbe/Saale setzt sich das Team in einem intensiven und temporeichen Spiel durch und festigt damit die Tabellenspitze.