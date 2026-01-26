Die C-Mädels des HC Aschersleben haben mit einem souveränen Sieg gegen die TSG Calbe/Saale die Tabellenführung verteidigt. Was die Trainer sagen.

Spitzenreiter! C-Jugend-Mädchen des HC Aschersleben halten Kurs auf den Meistertitel

Die C-Mädels vom HC Aschersleben sind Tabellenführer der Bezirksoberliga.

Aschersleben/MZ - Der HC Aschersleben hat in der weiblichen C-Jugend-Bezirksoberliga (Bezirk West) seine Ambitionen auf die Meisterschaft eindrucksvoll untermauert. Mit einem verdienten 33:26-Auswärtserfolg bei der TSG Calbe/Saale setzt sich das Team in einem intensiven und temporeichen Spiel durch und festigt damit die Tabellenspitze.