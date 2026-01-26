Glamouröse Kleider, verrückte Uniformen, schräge Hüte: Beim Fundusverkauf trennte sich das Theater Eisleben von nicht benötigten Kostümen - und machte viele Besucher glücklich. Was es alles gab und wie viel der „beste Kunde“ gekauft hat.

Ab einem Euro! Schnäppchenjäger decken sich im Theater Eisleben mit Karnevals-Outfits ein

Jana Stuck (r.) und Erik Gabler beim Kostümverkauf im Theater Eisleben: Aschenbrödel oder Prinzessin?

Eisleben/MZ. - Riesenandrang am Theater Eisleben: Zum Kostümverkauf aus dem Fundus des Theaters hatte sich am Sonnabend bereits eine halbe Stunde vor Öffnung des Foyers eine lange Warteschlange gebildet. „Wir freuen uns riesig über diese Nachfrage“, sagte Theatersprecherin Anika Schidda.