Die MZ hat sich beim Busbetrieb Vetter, beim Kreis sowie bei Städten und Gemeinden erkundigt, welche Folgen das hatte.

Aken/Köthen/Osternienburg/MZ/WSL. - Glätte und Schnee haben am Montag das öffentliche Leben im Altkreis Köthen beeinträchtigt. Die MZ hat sich beim Busbetrieb Vetter, beim Kreis sowie bei Städten und Gemeinden erkundigt, welche Folgen das hatte.

Die Vetter Verkehrsbetriebe haben den Busbetrieb im Kreis am Montagmorgen laut Fahrplan begonnen, vorerst mit zwölf Fahrzeugen. „Um 5.30 Uhr wurde in Folge der Witterungsbedingungen (sehr starke Glätte) der Verkehr im gesamten Landkreis Anhalt-Bitterfeld eingestellt“, teilte der kaufmännische Leiter Maik Janak mit.

Ab 11 Uhr sei der Busverkehr im Raum Bitterfeld und Köthen wieder laut Fahrplan begonnen worden. „Es kommt aktuell zu Verspätungen, gegenwärtig können wir noch nicht garantieren, dass wir alle Orte im Landkreis erreichen werden“, schrieb Janak am Montag gegen 12 Uhr. Auf der Homepage von Vetter werde „nach Abstimmung mit dem Landkreis und den Schulen“ regelmäßig informiert. Unfälle mit Bussen habe es bis zum Mittag keine gegeben.

Die Schulen reagierten unterschiedlich auf das Winterwetter. Einige teilten auf ihren Webseiten mit, dass der Unterricht ausfällt und Notbetreuung angeboten werde – darunter die Sekundarschule an der Rüsternbreite in Köthen und die Gemeinschaftsschule „J. F. Walkhoff“ in Gröbzig – an vielen anderen Schulen wurde unterrichtet. „Bei uns fehlten rund 20 von 165 Schülern, und es wird unterrichtet“, teilte die Kastanien-Grund schule in Köthen mit. „An den Schulen im Osternienburger Land findet der Schulbetrieb ganz normal statt. Er ist weder ausgefallen noch eingeschränkt“, schrieb Bürgermeister Torsten Lorenz der MZ. Das Schulamt des Kreises teilte auf MZ-Nachfrage mit, dass der Unterricht an den meisten Schulen stattgefunden habe.

Die Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei seien seit 3 Uhr morgens am Montag auf dem 418 Kilometer umfassenden Netz der Kreisstraßen im Einsatz: Drei Räumfahrzeuge seien im Raum Köthen, zwei im Raum Bitterfeld und zwei im Raum Zerbst im Einsatz, dazu jeweils ein Multicar zum Beräumen der Radwege. „Zuerst werden die Hauptzufahrtsstraßen geräumt“, teilte die Kreis-Pressestelle mit.

In sozialen Medien wurde darüber diskutiert, ob die morgendliche Einstellung des Busverkehrs angemessen war. „Wie sollen diejenigen, die auf den Nahverkehr angewiesen sind, jetzt zur Arbeit kommen?“, fragte ein Nutzer. „Ich war heute schon mit dem Auto unterwegs und kann die Entscheidung deshalb mehr als nachvollziehen. (...) Passiert was wäre das Geschrei noch größer.“