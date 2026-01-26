Weil sich die Verantwortlichen in Aken nicht zu schade sind, alle Fördertöpfe von der EU bis herunter zum Land anzuzapfen, kommen sie in Zukunft ohne neue Kredite aus.

Kommunalaufsicht bestätigt Haushalt 2026 für Aken ohne Auflagen - Wie das möglich wurde

Die Kita „Pittiplatsch“ in Aken ist allmählich in die Jahre gekommen und soll durch einen Neubau ersetzt werden.

Aken/MZ. - Den Ruf, Experten beim Einwerben von Fördermitteln zu sein, haben die Verantwortlichen der Stadt Aken ja schon lange. Aber der ist ihnen nicht so einfach zugeflogen, sondern den haben sie sich hart erkämpft. Und zwar mit einem bereits vor Jahren eingeführten intensiven und professionellen Fördermittelmanagement. Förderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene wurden systematisch genutzt, um Investitionen vorzubereiten und finanziell abzusichern. Das hat in diesem Jahr dazu geführt, dass die Elbestadt erstmals seit langer Zeit wieder einen Haushalt für das Jahr 2026 vorweisen kann, der ohne jedwede Auflage bei der Kommunalaufsicht des Landkreises durchgegangen ist.