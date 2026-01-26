In Köthen ist am Sonntagabend das „Gelbe Haus“ abgebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro. In diversen Versteigerungsprotalen wird das Haus in Köthen für ein Mindestgebot von 3.000 Euro angeboten. Die Löscharbeiten waren schwierig.

Feuer in Köthen gibt Rätsel auf - Ein zur Versteigerung stehendes Wohnhaus brennt am Sonntag aus

Die Feuerwehr musste das Dach des Hauses erst komplett durchbrennen lassen, um es dann von oben per Drehleiter löschen zu können.

Köthen/MZ. - Am Sonntagabend, als Otto Normalverbraucher allmählich Haus- und Wohnungstür abgeschlossen und sich mit bangem Blick durch das Fenster auf die angekündigte und später auch eintreffende Glätte sowie Schneefall vorbereitet hat, schrillten bei den Kameraden der Feuerwehr Köthen die Alarmgeräte: 17.52 Uhr wurden sie zu einem Gebäudebrand in die Prosigker Kreisstraße 36A gerufen.