Die Karnevalisten des Karneval Clubs Könnern haben am Wochenende mit ihrem abwechslungsreichen Programm begeistert. Einer hat sich jedoch verabschiedet.

Sechs Stunden Show - das sind die Highlights des KCK in Könnern gewesen - plus überraschender Abschied

Die Musikkaravane führte das Märchen „Schneewittchen“ musikalisch auf.

Könnern/MZ. - Es ist eine Show der Superlative gewesen. Und das lag nicht nur an der Länge des Programms von knapp sechs Stunden, das am Samstagabend zur zweiten von fünf Prunksitzungen im frisch sanierten Kulturhaus in Könnern von den Narren des Karneval Clubs Könnern (KCK) präsentiert wurde.