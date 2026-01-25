In der Zeitzer Mittelstraße brennt es am Sonntagabend in einer Wohnung. Das Haus muss evakuiert werden. Was Feuerwehr und Polizei dazu sagen.

Bei Wohnungsbrand in Zeitz rettet die Feuerwehr Menschen und Tiere: Was die Polizei zur Ursache sagt

Ein Wohnungsbrand in der Zeitzer Mittelstraße wurde am Sonntagabend zum Großeinsatz.

Zeitz/MZ. - Großeinsatz für die Zeitzer Feuerwehr am Sonntagabend: In der Mittelstraße brennt es in einem Wohnhaus. Dutzende Einsatzkräfte, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort, da sich Menschen in der betroffenen Wohnung befinden. Inzwischen äußert sich auch die Polizei zur Brandursache.