Schnee und überfrierende Nässe haben in der Region Weißenfels für rutschige Straßen gesorgt. Welche Folgen das hatte und warum es am Montag noch keine Entwarnung gab.

Auf der L 196 bei Zeitz kam ein Fahrer in der Nacht zum Montag von der Straße ab. Er blieb unverletzt, es entstand Blechschaden.

Weißenfels - Schnee und Eisglätte haben in der Nacht zum Montag für zahlreiche Unfälle in der Region Weißenfels gesorgt. Auch der Linienbusverkehr musste in den frühen Morgenstunden eingestellt werden.