Winterwetter im Burgenlandkreis Schnee und Glätte sorgen für zahlreiche Unfälle auf Straßen in der Region Weißenfels
Schnee und überfrierende Nässe haben in der Region Weißenfels für rutschige Straßen gesorgt. Welche Folgen das hatte und warum es am Montag noch keine Entwarnung gab.
26.01.2026, 17:25
Weißenfels - Schnee und Eisglätte haben in der Nacht zum Montag für zahlreiche Unfälle in der Region Weißenfels gesorgt. Auch der Linienbusverkehr musste in den frühen Morgenstunden eingestellt werden.