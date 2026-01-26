Thomas Möbius lebt für Pflanzen – und führt in Wittenberg ein Familienunternehmen, das für Beständigkeit und Nähe steht.

Wittenberg/MZ. - Wenn Thomas Möbius über Blumen und Pflanzen spricht, merkt man schnell: Das ist nicht einfach ein Beruf. Es ist eine Aufgabe, mit der er lebt. Ruhig, überlegt und mit spürbarer Wärme erzählt der 63-Jährige, Geschäftsführer von Blumen Möbius in Wittenberg, von seinem Unternehmen, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert – und von der Verantwortung, die damit einhergeht.