In Magdeburg werden wieder Blitzer aufgebaut. In diesen Straßen sollten Autofahrer zwischen dem 13. und dem 17. Oktober den Fuß vom Gas nehmen.

In Magdeburg wird ab dem 13. Oktober wieder geblitzt. Eine Radarfalle steht in der Lerchenwuhne.

Magdeburg. – Auch in der Woche vom 13. bis 17. Oktober hat das Ordnungsamt Magdeburg mögliche Temposünder auf dem Radar. In vier Straßen sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, wie die Stadtverwaltung meldet.

Hier wird vom 13. bis 17. Oktober geblitzt:

Lerchenwuhne (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Neuer Renneweg (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(50 km/h Höchstgeschwindigkeit) Königstraße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Leipziger Chaussee (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet Auto- und Lkw-Fahrer um Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und besondere Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.

Außerdem könne es abhängig von der herrschenden Verkehrssituation dazu kommen, dass spontan Blitzer von den angegebenen Standorten ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, heißt es.