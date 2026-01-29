Ein extrem einsatzreiches Jahr fordert die Feuerwehren der Stadt Thale – vom großen Waldbrand am Lindenberg bis zu außergewöhnlichen Hilfeleistungen. Neue Technik, moderne Schutzausrüstung und intensive Ausbildung halfen den Kräften, selbst härteste Situationen zu meistern. 2026 stehen weitere Investitionen und große Jubiläen an, die die Wehren für die Zukunft stärken sollen.

Vom Hühner-Unfall bis Waldbrand: Diese Einsätze forderten Thales Feuerwehren 2025 am meisten

Mit der neuen Waldbrand-Schutzkleidung sind Feuerwehrleute aus Thale im Einsatz – hier beim Waldbrand auf dem Lindenberg im Juli 2025.

Thale/MZ. - Eine riesige Rauchsäule steht am ersten Juli-Tag 2025 über dem Wald oberhalb von Thale: Der Brand auf dem Lindenberg in unwegsamen Geländen und bei hohen Temperaturen verlangt den Einsatzkräften einiges ab – zum Beispiel „zwei Kilometer bergauf Wasserleitungen legen und Pumpen tragen“, gibt Stadtwehrleiter Steffen Bornemann einen kleinen Einblick in die Herausforderungen. Der Einsatz zeigt, dass die Anschaffung der luftigen gelben Bekleidung für Vegetationsbrände goldrichtig war. Unterstützung gibt es aus der Luft mit gezielten Wasserabwürfen durch das Harzer Löschflugzeug des Landkreises; es ist rund sechs Stunden im Einsatz.