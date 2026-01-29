weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  Mehrere Milliarden Mark als Wandschmuck: Das Sangerhäuser Millionenzimmer: Warum Gustav Adolf Spengler ein Zimmer mit Geldscheinen tapezierte

Mammutausgräber Gustav Adolf Spengler hat in seinem Wohnhaus einen besonderen Raum hinterlassen. Wie es dazu kam, dass an den Wänden der Bibliothek Banknoten hängen.

Von Armin Himmelrath 29.01.2026, 14:00
Museumsdirektorin Monika Frohriep im Millionenzimmer des Spengler-Hauses.
Museumsdirektorin Monika Frohriep im Millionenzimmer des Spengler-Hauses. Foto: Armin Himmelrath

Sangerhausen/MZ. - Nur Bares ist Wahres? Das galt im Jahr 1923 nur sehr bedingt: Damals litt Deutschland unter einer Hyperinflation, Geld verlor in Rekordzeit seinen Wert. Immer schneller liefen die Druckmaschinen für Banknoten, immer höhere Beträge wurden ausgegeben: 50-Milliarden-Mark-Scheine waren zeitweise Alltag.