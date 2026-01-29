Mehrere Milliarden Mark als Wandschmuck Das Sangerhäuser Millionenzimmer: Warum Gustav Adolf Spengler ein Zimmer mit Geldscheinen tapezierte
Mammutausgräber Gustav Adolf Spengler hat in seinem Wohnhaus einen besonderen Raum hinterlassen. Wie es dazu kam, dass an den Wänden der Bibliothek Banknoten hängen.
29.01.2026, 14:00
Sangerhausen/MZ. - Nur Bares ist Wahres? Das galt im Jahr 1923 nur sehr bedingt: Damals litt Deutschland unter einer Hyperinflation, Geld verlor in Rekordzeit seinen Wert. Immer schneller liefen die Druckmaschinen für Banknoten, immer höhere Beträge wurden ausgegeben: 50-Milliarden-Mark-Scheine waren zeitweise Alltag.