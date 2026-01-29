Mammutausgräber Gustav Adolf Spengler hat in seinem Wohnhaus einen besonderen Raum hinterlassen. Wie es dazu kam, dass an den Wänden der Bibliothek Banknoten hängen.

Sangerhausen/MZ. - Nur Bares ist Wahres? Das galt im Jahr 1923 nur sehr bedingt: Damals litt Deutschland unter einer Hyperinflation, Geld verlor in Rekordzeit seinen Wert. Immer schneller liefen die Druckmaschinen für Banknoten, immer höhere Beträge wurden ausgegeben: 50-Milliarden-Mark-Scheine waren zeitweise Alltag.