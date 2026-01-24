Gesundheit im Landkreis Wittenberg Übergewicht, Sprachstörungen, auffälliges Verhalten: Kinder haben viele Probleme
Etlichen Kindern und Jugendlichen im Landkreis Wittenberg geht es nicht besonders gut. Das zeigt ein aktueller Bericht des Gesundheitsamtes. Was die besonders gravierenden Punkte sind.
24.01.2026, 10:00
Wittenberg/MZ. - Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In mehreren Kategorien sind die Werte schlechter geworden. Junge Menschen auch im Landkreis Wittenberg haben offenkundig eine Reihe von Problemen.