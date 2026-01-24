weather schneeregen
Deutschland
  4. Gesundheit im Landkreis Wittenberg: Übergewicht, Sprachstörungen, auffälliges Verhalten: Kinder haben viele Probleme

Etlichen Kindern und Jugendlichen im Landkreis Wittenberg geht es nicht besonders gut. Das zeigt ein aktueller Bericht des Gesundheitsamtes. Was die besonders gravierenden Punkte sind.

Von Marcel Duclaud 24.01.2026, 10:00
Übergewicht wird unter Kindern im Kreis Wittenberg immer mehr zu einem Problem, gesunde Ernährung ist eminent wichtig.
Wittenberg/MZ. - Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In mehreren Kategorien sind die Werte schlechter geworden. Junge Menschen auch im Landkreis Wittenberg haben offenkundig eine Reihe von Problemen.