manchmal reicht ein kurzer Moment, um den ganzen Alltag lahmzulegen: Ein Alarm, ein Kabelschaden, eine Sperrung – und plötzlich steht alles still. Genau so ein Moment hat es am Dienstag in der Stadtverwaltung gegeben. Doch es sind nicht nur technische Probleme, die Halle und den Saalekreis gerade beschäftigen. Auch im Verkehr und in der Innenstadt stehen wichtige Entscheidungen und Veränderungen an.

Am Dienstagmittag löste im Ratshof die Brandmeldeanlage aus – das erste Zeichen für einen größeren Ausfall: Telefon, E-Mail, Server, sogar die Stadtbibliothek waren betroffen. Was sich zunächst nach einem Fehlalarm anhörte, entpuppte sich als technische Störung mit Folgen. Meine Kollegen haben die aktuellen Infos für Sie recherchiert.

Gleich neben dem Ratshof verändert sich etwas auf dem Marktplatz. Der ehemalige Kaufhof wird zunehmend zum Zentrum neuer Angebote: Intersport eröffnet dort einen Superstore – eine der ersten Filialen mit dem neuen Konzept. Familien sollen hier besonders angesprochen werden, und zur Eröffnung soll es ein großes Event geben. Was den Superstore anders macht als ein normaler Sportladen – und wann die Eröffnung stattfindet, lesen Sie bei uns.

Nicht nur in Halle gibt es zahlreiche Baustellen, auch im Saalekreis ist die Lage nicht besser. Dort sorgt die gesperrte Brücke in Gröbers über die A14 seit Monaten für Umwege. Jetzt gibt es erstmals einen konkreten Zeitplan zum Abriss. Doch bevor es so weit ist, muss noch eine wichtige Voraussetzung erfüllt werden.

