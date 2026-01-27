Die Autobahnbrücke in Gröbers ist weiterhin gesperrt. Nun gibt es erste Informationen zum Zeitplan für den Abriss und Wiederaufbau. Dafür muss jedoch zuerst noch eine wichtige Voraussetzung geschaffen werden.

Jetzt steht es fest: Wann die Autobahnbrücke über die A 14 in Gröbers abgerissen werden soll

Die Vollsperrung der L169-Brücke über die A14 bei Gröbers dauert schon länger.

Gröbers/MZ. - Drei Monate ist es her, dass die Autobahnbrücke bei Gröbers über die A14 für den Verkehr gesperrt wurde. An der Situation hat sich bislang nichts geändert: Das Bauwerk bleibt weiterhin unpassierbar, lediglich für Rettungsfahrzeuge gelten Sonderregelungen. Doch es geht voran, wenn auch langsam.