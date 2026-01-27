Der Sportriese Intersport hat sich auf seiner überregionalen Jahrespressekonferenz auch zum neuen Standort Halle geäußert. Wann der Superstore im halleschen Kaufhof öffnet.

Intersport im Kaufhof: Halle bekommt ersten Superstore - Was das Besondere daran ist

Noch ist es nur eine Visualisierung, doch schon bald öffnet das Unternehmen Intersport in Halle einen der ersten Standorte mit dem neuen Konzept des Superstores.

Halle (Saale)/MZ. - Nur noch wenige Wochen, dann wird mit Intersport einer der ersten Mieter in den ehemaligen Kaufhof auf dem Markt in Halle einziehen. Noch ist von außen nicht viel zu sehen, doch auf den Etagen des ehemaligen, leergezogenen Kaufhauses wird seit Monaten auf Hochtouren gebohrt, geschraubt und umgebaut.